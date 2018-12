Krwiobus na opolskim Rynku. Opolanie zostali dzisiaj św. Mikołajami i dzielą się krwią z chorymi

Akcja odbywała się pod hasłem „Zostań św. Mikołajem, oddaj krew”. Chętnych mimo złej pogody nie brakowało. Trzeba było chwilę poczekać w kolejce, by podzielić się krwią. W oczekiwaniu na jej oddanie z reporterem nto rozmawiała Kamila Kontny z Głogówka.

- Studiuję w Opolu i w sposób naturalny włączyłam się do akcji – mówi. - Dlaczego? Bo warto pomagać. Przyszło mi to tym łatwiej, że nie oddaję krwi pierwszy raz. Mam wprawę. A to, że krwiobus stoi na Rynku, mobilizuje dodatkowo.

Inspektor Sebastian Chlasta z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei wziął udział w akcji wraz z kolegami z pracy. - Na co dzień w regionalnej komendzie oddaje straż jedna trzecia stanu służbowego – mówi. - Dzisiaj zrobiliśmy to w czwórkę, bo oddawanie krwi jest ratowaniem ludzkiego życia. Skojarzenie dzielenia się krwią ze św. Mikołajem to bardzo dobry pomysł. Bierzemy w tej akcji udział nie po raz pierwszy i za rok też będziemy w ten sposób pomagać.