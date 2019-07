Ktoś truje gołębie w Opolu? "Trzeba znaleźć sprawców tego bestialstwa!"

Leszek Pawlak, inspektor ds. ochrony zwierząt Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt, ptaki w rejonie wiaduktu na ulicy Łokietka dokarmia regularnie od lat.

- Owszem, czasem widywałem w okolicy martwe sztuki, które najprawdopodobniej zostały potrącone przez przejeżdżające tamtędy samochody, ale ostatnio problem bardzo się nasilił. Tylko w ciągu tygodnia na drodze i chodniku znalazłem około 40 gołębi - słyszymy.

Nasz rozmówca podejrzewa, że ptaki ktoś musiał otruć. - Zdarza się, że słabsze, chore lub pozbawione dostępu do pokarmu osobniki umierają, natomiast nie jest możliwe to, by zwierzęta te ginęły w tak dużej ilości, ktoś musi je truć. To straszne - mówi.