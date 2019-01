Kultowe polskie marki, które przetrwały do dzisiaj

100 lat niepodległości Polski zachęca do podsumowań i rankingów. W tych, związanych z przedsiębiorczością wypadamy doskonale! Okazuje się, że Polakom nie przeszkadza wojna, niepokoje społeczne, upaństwowienie czy w końcu prywatyzacja. Polskie firmy dbają o wartości, kultywują tradycje i kolejne lata na rynku są dla nich jeszcze większym atutem. Polacy są dobrymi przedsiębiorcami i rzadko się poddają. Taką śmiałą tezę można postawić po przeczytaniu historii kilkunastu polskich marek, które pomimo historycznych zawirowań nie poddały się i dalej rozwijają swoją działalność, będąc często polskim towarem eksportowym. Prince Polo zbliżyło nas do Islandczyków, Ludwik do Amerykanów a niepowtarzalnymi produktami Hortexu i Tymbarku cieszą się spragnieni klienci sklepów na całym świecie. ZOBACZ inne marki, które znalazły się w rankingu.