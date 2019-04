Kurator oświaty: Egzamin gimnazjalny 2019 na Opolszczyźnie trwa we wszystkich szkołach

- Nie dostaliśmy ze szkół żadnych niepokojących informacji, że gdzieś egzamin się nie rozpoczął. Przygotowania do egzaminu poprzedziły intensywne prace sztabu koordynującego kierowanie osób, które na prośbę kuratorium zgłosiły się zespołów nadzorujących. Rano odebraliśmy kilka sygnałów, że gdzieś brakowało pojedynczych osób, ale sytuacja błyskawicznie została opanowana.

Kuratorium skontaktowało się także ze szkołą podstawową nr 5 w Kluczborku z klasami gimnazjalnymi. Okazało się, że brakowało tam czterech członków zespołów nadzorujących, ale natychmiast skierowano tam do pracy osoby z bazy kuratoryjnej.

W sumie kuratorium udzieliło szkołom wsparcia w sile 150 osób (w tym 50 wizytatorów z kuratorium). Najwięcej w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Kluczborku. Osoby z zewnątrz zgłaszały się jednak do pomocy także bezpośrednio do dyrektorów szkół oraz do organów prowadzących.