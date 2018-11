Łącznica wiaduktu na ul. Ozimskiej w Opolu przebudowana. Teraz jeździ się tam inaczej [ZDJĘCIA]

Przebudowa łącznicy umożliwiającej bezkolizyjny przejazd pomiędzy ul. Ozimską a Rejtana rozpoczęła się w połowie września. Przejazd zamknięto w obu kierunkach. Drogowcy uzasadniali, że prace związane z połączeniem tej trasy z drogą powstająca wzdłuż torów przebiegających przez tereny za skrzyżowaniem ulicy Ozimskiej z Plebiscytową nie mogą być prowadzone pod ruchem.

Zjazdu z wiaduktu na ul. Ozimskiej właśnie otwarto, na miejscu prowadzone są jeszcze roboty wykończeniowe na poboczach, m.in. układanie chodnika. W ciągu łącznicy wybudowano skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo mają pojazdy zjeżdżające z wiaduktu i poruszające się w kierunku ulicy Rejtana, jak i kierowcy poruszający się w kierunku przeciwnym, w stronę wyjazdu na ul. Ozimską. Nowa ulica biegnąca wzdłuż torowiska jest na tym skrzyżowaniu drogą podporządkowaną.

Przy czym wjazd na tę drogę pozostaje wygrodzony barierami. Ulica jest zamknięta, ponieważ w jej rejonie nadal prowadzone są roboty drogowe. Ulica wzdłuż torów jest też zaślepiona. Wyjazd - zaplanowany na wysokości stacji paliw przy ul. Bohaterów Monte Cassino - jest zaplanowany do realizacji w 2019 roku. Do czasu jego wykonania trasa pozostanie zamknięta.

Nowa droga na tyłach terenów u zbiegu ulic Ozimskiej i Plebiscytowej służyć ma przede wszystkim dojazdowi do Centrum Usług Publicznych. To jednostka, do której przeniesione mają być różne jednostki urzędu miasta rozsiane po terenie Opola. Ogłoszenie drugiego przetargu na realizację CUP planowane jest na koniec obecnego bądź początek przyszłego roku. W pierwszym jedyna oferta znacznie przewyższała kwotę zarezerwowaną w budżecie na powstanie CUP. Realizacja centrum ma potrwać około 14-15 miesięcy.

Dodajmy, że wraz z przywróceniem ruchu na łącznicy wiaduktu na ul. Ozimskiej zlikwidowano lewoskręt dla autobusów w ul. Kani. W miejscu, gdzie był możliwy taki manewr, ustawiono bariery.

