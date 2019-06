Łąki kwietne powstaną w Opolu? Ratusz: Możliwe, ale nie przy drogach

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, nie wyklucza, że miasto zleci obsianie terenów zielonych, aby pojawiły się na nich kwiaty. – Przy czym jeśli zapadnie decyzja w tej sprawie, to będzie to miało miejsce jesienią – zaznacza.

- Mamy wątpliwości co do celowości zasiania łąki kwietnej w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Te bowiem muszą być koszone. To kwestia bezpieczeństwa, by zbyt wysoka roślinność nie przesłaniała widoczności kierowcom. Stąd też przycinanie traw w rejonie jezdni – argumentuje.

Z odpowiedzi na interpelację udzielonej przez wiceprezydent Małgorzatę Stelnicką wynika natomiast, że łąka kwietna jest już w parku sensorycznym na Malince, a kolejna będzie elementem Parku 800-lecia Opola na Wyspie Bolko. Sygnalizuje też, że Miejski Zarząd Dróg ma dokumentację przewidującą utworzenie 3600 metrów obsianych kwiatami. Te mogą się pojawić m.in. na „wyspach” na środku części rond w mieście.