Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych ”Arkadia” oraz fundacja BluesOpole zapraszają 7 kwietnia 2018 na koncert charytatywny na rzecz niepełnosprawnych i osób z chorobą Alzheimera.

Miejsce Koncertu: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Opolu.Wystąpią:orazz zespołem.Jako suport wystąpi Łukasz Gogol.Zespółzadebiutował we wrześniu 2013 r. na Galicja Blues Festival gdzie zwyciężył we wszystkich kategoriach. W 2014 r. band nie próżnował i startował z powodzeniem w konkursach. Levi to laureat: Pulavian Blues Festival, Festiwal im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Blues nad Bobrem, Imielin Blues Festival, Festiwal Blues nad Odrą oraz Rawa Blues Festival. Levi reprezentował Polskę na jednym z największych festiwali muzycznych w Europie, który odbywa się w Budapeszcie – Sziget Festival.Jak sami twierdzą, nie żyją tylko bluesem, więc w ich wykonaniu można znaleźć również szczyptę soulu. Po roku działalności zespół został wyróżniony w rankingu Blues Top 2013 w kategorii "Odkrycie Roku".https://www.facebook.com/levigrupahttp://www.leviband.eu[czyt. Bojt] to mieszkająca w Opolu wokalistka i autorka piosenek.Powstają one po połączeniu autorskich teksów i melodii Basi, z aranżacjami muzyków: gitarzysty – Pawła Kalicińskiego i basisty – Łukasza Chomiaka. Wykonują wspólnie utwory z pogranicza ballady i piosenki poetyckiej z żywym, radosnym akompaniamentem, z elementami bossanovy, funky, folku, jazzu, a czasem bluesa. Basia pochodzi z Rudy Śląskiej, ale od czasów studenckich mieszka w Opolu, gdzie przez kilka lat współtworzyła zespół Lokalne Ocieplenie, który został laureatem Złotego Wiatraczka opolskiej „Zimowej Giełdy Piosenki".Jednak od 2008 roku jej działalność i twórczość muzyczna ma charakter przede wszystkim solowy i opiera się na piosenkach autorskich. Przez kilka lat była także wokalistką Opole Gospel Choir. Ostatnim dużymsukcesem Basi jest nagroda Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Bardów "OPPA 2015" w Warszawie, jednak już w poprzednich latach była laureatką wielu innych muzycznych festiwali, m.in.: Grand Prix festiwaluYAPA w Łodzi, I nagrody [Złoty Gryf Gorlicki] XVI "Poetycko-Muzycznej Bitwy pod Gorlicami", I nagrody Otwartych Spotkań Artystycznych "Muzyczna Zohylina".W 2013 Basia wydała swoją debiutancką i całkowicie autorską płytę zatytułowaną "Świat Dobrze Wyjaśniony", a dzięki wygranej w Festiwalu OPPA rozpoczęła już przygotowania do drugiej płyty, która ukaże się w tym roku.Jej utwory znalazły się również na składankach muzycznych ze świata Krainy Łagodności: płycie z serii "W górach jest wszystko co kocham" [cz.7] (2010), "MIŚ, czyli Łagodne Spotkania Muzyczne" (2014), "Bazunowy Kalejdoskop" (2015). Zaśpiewała także gościnnie na płycie "Słowiańska dusza" zespołu CARYNA (2015).https://www.facebook.com/BasiaBeuthZZespolem- zwycięzca dziesiątej edycji programu "Mam Talent".Lukas jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w klasie plastycznej i Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Na akordeonie gra od 7 roku życia. Jego drugim instrumentem jest fortepian. Uważa, że akordeon ma w sobie coś, czego nie mają inne instrumenty: barwę, dużą skalę, praktycznie nieskończone możliwości repertuarowe od Bacha i Vivaldiego przez jazz po tanga. Gra na instrumencie jest jego największą pasją. Poświęca jej każdą wolną chwilę.organizuje przy współpracy z fundacją BluesOpole Koncert Charytatywny, którego celem jest wsparcie i pomoc w realizacji ważnych przedsięwzięć Stowarzyszenia na rok 2018 , takich jak organizacja turnusu rehabilitacyjnego, zakup niezbędnych materiałów do realizacji terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, a także kontynuacja działań w zakresie edukacji opiekunów osób z chorobą Alzheimera.Te priorytetowe działania mogą być zrealizowane w roku bieżącym wyłącznie przy szerokim wsparciu społecznym naszej organizacji.Cele Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Arkadia" są corocznie określane przez Zarząd Stowarzyszenia, który wraz z jego członkami określa politykę społeczną tej organizacji, wytyczając najważniejsze potrzeby w zakresie wsparcia i pomocy dla osób niepełnosprawnych.