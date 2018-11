Lodowisko na Stawie Zamkowym w Opolu gotowe. W sobotę inauguracja ślizgawki, znamy cennik [ZDJĘCIA]

Lodowisko ma wymiary 20 na 40 metrów. Jego montaż rozpoczął się w połowie listopada. Teraz całość jest już gotowa i czeka na imprezę inauguracyjną. Ta odbędzie się w sobotę w godz. 13-17. Przygotowano mnóstwo atrakcji. Na tafli ma się pojawić św. Mikołaj.

- Impreza będzie miała charakter charytatywny, ponieważ do współpracy zaprosiliśmy Fundację Dr Clown. Na lodowisku będzie można zobaczyć również sportowców małych i dużych związanych z naszym lodowiskiem – wylicza Maja Kozłowska, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Od niedzieli lodowisko będzie czynne codziennie. Od poniedziałku do czwartku będzie się tam można ślizgać w godz. 9-20, a od piątku do niedzieli w godz. 9-21.

Wstęp na taflę na Stawie Zamkowym będzie płatny. Bilet normalny kosztować będzie 6 zł, a ulgowy 4 zł (dzieci, młodzież ucząca się, emeryci i renciści). 1 zł zapłacimy za dziecko posiadają kartę Opolska Rodzina. Na miejscu będzie można wypożyczyć łyżwy (za 2 zł), a także kask (za 1 zł).

Wszystkie ceny dotyczą jednorazowego wstępu. – Co jednak nie znaczy, że schodząc z lodowiska by skorzystać z toalety bądź by posilić się w pobliskiej restauracji przy powrocie na taflę znów trzeba będzie płacić. Wystarczy zachować paragon – mówi Maja Kozłowska.

Pani rzecznik informuje, że oprócz toalet przenośnych do osób korzystających z atrakcji na Stawie Zamkowym dostępna będzie też toaleta znajdująca się w pobliskim lokalu. – Przy czym nie będzie można z niej skorzystać jeśli będziemy chcieli wejść do lokalu w łyżwach. Po okolicy można się poruszać tylko po ułożonych gumach – zaznacza.

Ślizgawka na Stawie Zamkowym w Opolu ma działać do ostatnich dni lutego. Jej koszt to ponad 300 tys. zł.

OPOLSKIE INFO [23.11.2018]