Lodowisko na Stawie Zamkowym w Opolu od 1 grudnia

Ślizgawka będzie miała wymiary 20 na 40 metrów. W niecce znalazły się już m.in. worki z piaskiem, który będzie podstawą tafli, a także rolba służąca do wyrównywania lodowiska.

Na czas transportu elementów potrzebnych do budowy ślizgawki ulica Barlickiego jest zamknięta. Jak przyznaje Maja Kozłowska, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pierwotnie planowano, że wszystkie elementy znajdą się w niecce Stawu Zamkowego w poniedziałek, ale nie można wykluczyć, że dźwig będzie stał na ulicy także we wtorek.

- Inaugurację ślizgawki zaplanowaliśmy na 1 grudnia, w godzinach od 13 do 17 - mówi Maja Kozłowska. - Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji związanych z tym niezwykle ważnym dla nas dniem. Na lodowisku będzie można spotkać również św. Mikołaja, który specjalnie pojawi się w Opolu troszkę wcześniej, kilka dni przed oficjalną wizytą - zachęca.

- Impreza będzie miała charakter charytatywny, ponieważ do współpracy zaprosiliśmy Fundację Dr Clown. Na lodowisku będzie można zobaczyć również sportowców małych i dużych związanych z naszym lodowiskiem - wylicza.

Po inauguracji ślizgawka na Stawie Zamkowym w Opolu ma działać codziennie w godzinach 9-20 od poniedziałku do czwartku, a od piątku do niedzieli w godz. 9-21. Wstęp będzie płatny, ale cennik nie został jeszcze ustalony. Atrakcja ma działać do ostatnich dni lutego. Jej koszt to ponad 300 tys. zł.