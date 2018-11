Łukasz Sowada przewodniczącym Rady Miasta Opola. Arkadiusz Wiśniewski zaprzysiężony na prezydenta. Trwa pierwsza sesja

Obrady, jako najstarszy radny, prowadził Marek Masnyk.

Gdy radni dokonali wyboru nowego przewodniczącego - został nim Łukasz Sowada (22 głosy za, 3 przeciw) - Masnyk przekazał mu prowadzenie sesji.

Jeszcze przed wyborem przewodniczącego radni złożyli ślubowanie.

Wybrali też pozostałych członków prezydium rady. Klub prezydenta reprezentuje Małgorzata Wilkos, Koalicję Obywatelską Barbara Kamińska, a Prawo i Sprawiedliwość - Arkadiusz Szymański.

Arkadiusz Wiśniewski został zaprzysiężony na prezydenta na kolejną kadencję. Przemawiając przed radą przypomniał o imponującym wyniku wyborczym, który cieszy, ale sprawia też, że kolejna kadencja będzie jeszcze większym wyzwaniem. Mówił też o ciężkiej pracy wykonanej przez ostatnie lata.

Opolanie pokazali, jakie jest ich miasto marzeń. Liczę na to, że będzie to kadencja spokojna. Jestem otwarty nie tylko na swoje środowisko, ale i radnych pozostałych klubów - mówi prezydent Wiśniewski.

Arkadiusz Wiśniewski obiecał zielone Opole i stworzenie nowego parku. Chce też, by mieszkańcy byli dumni z historii miasta.

- Opole musi być tolerancyjne, otwarte i musi pamiętać, że jest miastem akademickim. To wielki przywilej. Miasto będzie partnerem dla uczelni - podkreślał Wiśniewski.

Na wtorkowej sesji był jeszcze głosowany projekt uchwały w sprawie pensji prezydenta. Ma ona być niższa o około 2 tysiące od dotychczasowej (10,5 tys. złotych).

Wygrałem wybory, a w nagrodę obniżacie mi państwo pensję. Nie mam pretensji bezpośrednio do radnych, bo musieliście to zrobić, ale chciałem, by ta uwaga była odnotowana - mówił Arkadiusz Wiśniewski.