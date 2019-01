Lwy i tygrysy mają wrócić do opolskiego zoo. Są pieniądze na budowę wybiegu

Lwy i tygrysy można było zobaczyć w opolskim zoo do 1997 roku. Zwierzęta nie przeżyły jednak powodzi tysiąclecia.

Kilka lat temu wiele wskazywało na to, że dzikie koty powrócą do opolskiego ogrodu. Wybiegi – zabezpieczone m.in. z pomocą fosy oraz specjalnych szyb - zaplanowano blisko wejścia do zoo, w sąsiedztwie tego, na którym można podziwiać m.in. wielbłądy. Rozpoczęto realizację budynku, który miał być domem dla lwów i tygrysów.

- Mieliśmy nawet dograny przyjazd zwierząt. Ale potem wszystko się posypało. Skończyło się na wylaniu fundamentów, a na resztę zabrakło pieniędzy – słyszymy nieoficjalnie od jednego z pracowników ogrodu.

Temat budowy wybiegu dla lwów i tygrysów w opolskim zoo powrócił w połowie 2017 roku. Wtedy zarezerwowano w budżecie Opola pieniądze na dokończenie prac, a także aktualizację dokumentacji.

- Tę mamy już właściwie gotową i przyszłym roku chcemy ogłosić przetarg na realizację – zapowiada Lesław Sobieraj, dyrektor ogrodu zoologicznego w Opolu.

W przyszłorocznym budżecie zapisano ponad 4 mln zł na realizację wybiegu dla dzikich kotów. Pierwotnie planowano, że będzie to blisko 3,3 mln zł, ale podczas sesji w połowie grudnia radni zatwierdzili poprawkę planu budżetu Opola na 2019 rok, w której dołożono 750 tys. zł na ten cel.

Lesław Sobieraj nie wyklucza, że jeśli poszukiwania wykonawcy przebiegną szybko i sprawnie, to wybieg może być ukończony jeszcze w 2019 roku. – A jeśli nie, to większość powinna być już wtedy gotowa – stwierdza.

Dyrektor zoo przyznaje, że chce ściągnąć do Opola lwy afrykańskie. – Braliśmy też pod uwagę lwy azjatyckie, nieco mniejsze, ale to są samotniki. Natomiast lwy afrykańskie tworzą stada. Chcemy pozyskać samca i kilka samic – mówi.

- Drugą część wybiegu przeznaczymy dla tygrysów syberyjskich. W obu przypadkach zależy nam na pozyskaniu linii o wysokim potencjale hodowlanym. Chcemy bowiem, aby te zwierzęta rozmnażały się w Opolu – stwierdza Lesław Sobieraj.

Przypomnijmy, że wszystko wskazuje na to, iż ceny biletów do zoo wkrótce wzrosną. Podczas sesji pod koniec grudnia radni klubu Arkadiusza Wiśniewskiego przeforsowali przekazanie mu możliwości ustalania wysokości cen wejściówek do ogrodu, a podczas dyskusji prezydenta Opola nie krył, że te mają pójść do góry. O ile? Tego jeszcze nie wiadomo.