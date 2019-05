Kilka zdjęć z tej wizyty.

Od 1 maja do końca września zoo jest czynne w godzinach 10:00 - 18:00. Gorąco zachęcam do odwiedzin, ponieważ jest to doskonały sposób na spędzenie miłego popołudnia blisko natury i niesamowitych zwierząt.

Więcej informacji na temat zoo znajdziecie na oficjalnej stronie www.zoo.opole.pl