W środę prezydent Arkadiusz Wiśniewski poinformował, że jedno z wolnych stanowisk w urzędzie miasta obejmie Małgorzata Stelnicka, naczelnik wydziału ds. europejskich i rozwoju.





Nominacja była spodziewana i oczekiwana, gdyż w lutym z ratusza odeszli wiceprezydenci Mirosław Pietrucha oraz Marcin Rol.- Nominacja jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ale i zaskoczeniem - mówiła tymczasem Stelnicka. - Z drugiej strony to także wielka motywacja do dalszej pracy. Dla mnie praca w urzędzie miasta to ogromny zaszczyt, ale również przywilej i przyjemność.Prezydent Wiśniewski tłumaczył, że nominacja Stelnickiej to docenienie jest fachowości, a także wielkiej pracy, jaką do tej pory włożyła na rzecz rozwoju Opola.- To pani Stelnicka stoi za wielkimi i małymi projektami, na które pozyskaliśmy unijne dofinansowania - przypomniał Wiśniewski. - Dzięki niej przebudowują się m.in. place Teatralny, czy ten obok Zamku Górnego. Niebawem ruszy budowa obwodnicy Piastowskiej, a także przebudowa okolic dworca Opole Wschodnie, również dzięki zaangażowaniu nowej pani prezydent.Stelnicka zajmie się w ratuszu sprawami inwestycji, pozyskiwaniem pieniędzy unijnych, a także ochroną środowiska . Ma też odpowiadać za kontakty z Aglomeracją Opolską. Prezydent zdecydował, że na razie do niego trafią sprawy drogowe, które wcześniej w obowiązkach miał wiceprezydent Pietrucha.Z kolei w wydziale Stelnicką zastąpi najprawdopodobniej Iwona Mąkolska-Frankowska, jej dotychczasowa zastępczyni.Wiśniewski nie poinformował, kogo nominuje na drugiego zastępcę (pierwszym jest wiceprezydent Maciej Wujec).Wiadomo jednak, że rozmowy na ten temat wciąż trwają, a oficjalnie nazwisko tej osoby poznamy najpóźniej w przyszłym tygodniu. Wiemy jednak, że nie będzie to polityk lecz urzędnik, pracujący w jednej z miejskich instytucji.