Mam talent 2018. Bartosz Lewandowski, iluzjonista z Brzegu, wystąpi w finale programu!

Bartosz Lewandowski pokonał w półfinale siedmioro rywali i to on głosem widzów awansował do finałowego odcinka programu.

Bartosz Lewandowski ma 20 lat i pracuje w cyrku. Jego zamiłowanie do tajemniczych sztuczek pojawiło się już w wieku sześciu lat, gdy babcia zabierała chłopca na cyrkowe występy.

Jest samoukiem. Metodą prób i błędów "rozgryzał" tajemnice iluzji.

Oczkiem w głowie chłopaka są iluzje z ptakami - triki z akwarium czy z dziewczyną pojawiającą się w miejscu klatki z gołębiami.