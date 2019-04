MAMA 4 PLUS Emerytura dla matek. Wnioski o emeryturę dla matek. Kto dostanie emeryturę dla matek? ZASADY MAMA 4 PLUS

Mama 4 Plus - emerytura dla matek

Choć program emerytury dla matek wielodzietnych nosi nazwę Mama 4 Plus to w szczególnych sytuacjach ze świadczenia będzie mógł skorzystać też ojciec. Wiadomo już, że przepisy zawarte w programie Mama 4 Plus nie wejdą w życie w terminie określonym w projektowanej ustawie, czyli od 1 stycznia. Mówiło się o dwumiesięcznym opóźnieniu. Ustawa z programem Mama 4 Plus została uchwalona przez Sejm. O emerytury matczyne można się będzie starać od 1 marca 2019 roku.

Emerytury matczyne z programu Mama 4 Plus otrzyma ponad 80 tysięcy osób

Dla wielodzietnych

Program Mama 4 Plus jest skierowany do rodzin wielodzietnych. Jeden z podstawowych warunków wiąże się z liczbą dzieci wychowywanych w rodzinie. Otóż rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma być przyznawane matkom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci. Ojciec będzie mógł skorzystać ze świadczenia tylko w sytuacji, jeśli matka dzieci nie żyje lub je porzuciła. Liczba wychowywanych dzieci, wskazana przez przepisy w przypadku mężczyzn jest taka sama, jak w przypadku kobiet - co najmniej czworo.

Emerytura dla matek - Mama 4 Plus

Aby skorzystać ze świadczenia Mama 4 Plus trzeba być (co do zasady) obywatelem Polski, mieszkać w naszym kraju. Od osoby starającej się o świadczenie będzie też wymagane, aby po ukończeniu 16. roku życia miała za sobą co najmniej 10-letni okres posiadania tzw. ośrodka interesów życiowych w Polsce - w dużym uproszczeniu oznacza to okres opłacania podatków w naszej ojczyźnie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przyznawane po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Założenie jest takie, że otrzymają je te osoby, które w związku z tym, iż poświęciły się wychowywaniu dzieci, zrezygnowały z pracy bądź jej nie podjęły i - co za tym idzie - nie wypracowały swojej emerytury w ogóle bądź też jest ona niższa od najniższej emerytury (obecnie wynosi ona 1.029,80 zł brutto).

Jak stanowi art. 3 ustęp 3 projektowanej ustawy Mama 4 Plus: Świadczenie może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury..

Świadczenie Mama 4 Plus może być przyznane matce po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat

Emerytura dla matek. Wysokość świadczenia

Emerytura matczyna nie może być wyższa od najniższej emerytury (przypomnijmy - obecnie 1.029,80 zł brutto). Co to oznacza? Jeśli przepisy wejdą w życie, osoba uprawniona do rodzicielskiego świadczenia, która w ogóle nie wypracowała emerytury i nie ma renty, dostanie maksymalne świadczenie w wysokości 1.029,80 zł. Jeśli zaś ma ustalone prawo do emerytury lub renty, ale jest ona niższa od najniższej, otrzyma świadczenie dopełniające emeryturę bądź rentę do wysokości minimalnej.