Prace nad aplikację mają być prowadzone równolegle z inwentaryzacją drzew na terenie Opola (© Piotr Guzik)

Klub Razem dla Opola postuluje stworzenie interaktywnej mapy zieleni. Ratusz odpiera, że prace nad podobnym projektem już trwają, ale najpierw konieczne jest zinwentaryzowanie drzew w mieście. To ma potrwać co najmniej do połowy 2019 roku.





Drynda przekonuje, że problemowi może zaradzić interaktywna mapa drzew w Opolu.



- W aplikacji byłyby zawarte informacje na temat poszczególnych drzew rosnących w mieście, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Nowego Jorku. Portal powinien być jednak otwarty na mieszkańców, którzy mogliby za jego pośrednictwem sygnalizować urzędnikom problemy z poszczególnymi drzewami. Dzięki czemu możliwa byłaby szybsza reakcja i uratowanie rośliny - przekonuje.



- Inną ważną funkcjonalnością byłoby wirtualne znakowanie przez urzędników tych drzew, wobec których toczy się właśnie postępowanie w sprawie ich usunięcia, wraz z zaznaczeniem z czego ten zamiar wynika. W ten sposób mieszkańcy nie byliby zaskakiwani wycinkami w swojej okolicy. Dałoby to pełną transparentność w temacie zarządzania zielenią w mieście - uważa Krzysztof Drynda i dodaje, że klub RdO złoży wniosek w tej sprawie do budżetu Opola na 2019 rok.



Ratusz odpiera, że już przygotowuje się do stworzenia aplikacji z mapą drzew w Opolu. Ma ona działać w oparciu o system informacji geograficznej i mieć formę aplikacji mobilnej. Małgorzata Rabiega, naczelnik wydziału rolnictwa w ratuszu, informuje, że miasto zorganizowało kilka spotkań z firmami, które specjalizują się w tego typu rozwiązaniach oraz pozyskało oferty od potencjalnych wykonawców mapy drzew.



- Projekt znajduje się na etapie ustalania szczegółów zakresu wykonania usługi. Jednak ze względu na złożoność tematyki, konieczne jest przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie przetargu - mówi.



Małgorzata Rabiega nie precyzuje ile czasu potrwają te przygotowania. Zaznacza natomiast, że wykonanie mapy poprzedzone będzie inwentaryzacją zieleni na terenie Opola, a wykonywanie oprogramowania i aplikacji będzie realizowane równolegle z przeglądem i inwentaryzacją drzew. Pierwsza ma się odbyć w centrum Opola. - Zadanie jest w trakcie realizacji i na ten cel są i będą zabezpieczone środki w budżecie miasta. Prace terenowe będą prowadzone do połowy 2019 roku, ponieważ drzewa muszą być inwentaryzowane w okresie wegetacyjnym - zauważa.



Pani naczelnik dodaje, że w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta zamierzone jest uruchomienie warstwy dotyczącej wydawanych decyzji o usunięciu drzew i krzewów wraz z informacjami o nasadzeniach.







OPOLSKIE INFO - 10.08.2018

