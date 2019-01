Marcin Sójka, laureat The Voice of Poland 2018, hit "Zaskakuj mnie", najlepsza trenerka Patrycja Markowska, Teatr Roma - o tym ta rozmowa

Marcin Sójka wygrał The Voice of Poland 2018 r. To bardzo utalentowany a jednocześnie skromny artysta. Zaczynał wiele lat temu w spektaklu "Piotruś Pan" na deskach słynnego Teatru Roma w Warszawie.

Na wielką scenę wrócił z hukiem. Jak sam mówi karuzela znów się kręci. Jego hit "Zaskakuj mnie" bije rekordy popularności w internecie. Stał się także przebojem w dużych stacjach radiowych. Kiedy pierwszy raz usłyszał "Zaskakuj mnie" w radiu w czasie jazdy samochodem, był dumny.

Podczas The Voice Marcin Sójka wykonał m.in. “Czas nas uczy pogody” (Grażyny Łobaszewskiej), “Sen o Warszawie” (Czesława Niemena) czy “Niewiele ci mogę dać” (grupy Perfect). Bardzo dobrze wspomina pracę z Patrycją Markowską, swoją trenerką z programu The Voice of Poland 2018.

Po wygraniu The Voice Marcin Sójka wystąpił podczas wielkiego show pt. Sylwester w Zakopanem. O tym też wspomina w programie MuzoTok.

Marcin Sójka pochodzi z muzykalnej rodziny. Przez wiele lat pracował jako realizator dźwięku w domu kultury w Siedlcach. Do czasu aż przyszedł sukces w The Voice of Poland 2018.

Przed Marcinem Sójką ciężka praca by na tej karuzeli się kręcić.