W piątek w Filharmonii Opolskiej Marcin Zdunik, z towarzyszeniem Filharmoników Opolskich i Przemysława Neumanna, wykona koncert wiolonczelowy a-moll Roberta Schumanna.





Marcin Zdunik - polski wiolonczelista, solista i kameralista. Jest zapraszany do udziału w prestiżowych festiwalach muzycznych – BBC Proms w Londynie, Progetto Martha Argerich w Lugano oraz Chopin i Jego Europa w Warszawie.Wystąpił jako solista na estradach wielu renomowanych sal, m.in. Carnegie Hall w Nowym Jorku, Cadogan Hall w Londynie i Rudolfinum w Pradze. Wielokrotnie partnerowały mu znakomite zespoły – m.in. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Kameralną Unii Europejskiej, Orkiestrą Sinfonia Varsovia i City of London Sinfonia.Był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych. W 2007 roku został laureatem I nagrody, Grand Prix oraz 9 innych nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelo-wym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.W czerwcu 2009 roku ukazała się debiutancka płyta Marcina Zdunika zrealizowana z udziałem Orkiestry Kameralnej Wratislavia, pod kierownictwem Jana Staniendy, zawierająca m.in. nagrania dwóch koncertów wiolonczelowych J.Haydna. Za płytę tę otrzymał nagrodę Fryderyk 2010.Johannes Brahms – Uwertura tragiczna op. 81Robert Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129Witold Maliszewski – I Symfonia g-moll op. 8Schumanna i Brahmsa wiele łączyło w prywatnym życiu. Byli przyjaciółmi, którzy mieli dla swojej twórczości wzajemny podziw. Kochali tę samą kobietę, Klarę Schumann.Swój Koncert wiolonczelowy a-moll Robert Schumann napisał w 1850 roku. Był to czas, w którym już mocno zmagał się z problemami psychicznymi. Smutek, nostalgia, a może nawet echa przeżywanej depresji przebijają wyraźnie przez karty tej partytury. Dziś kompozycja określana jest mianem arcydzieł, a trzy części płynnie tworzące zamkniętą całość schumannowskiej wizji (Nicht zu schnell - Langsam - Sehr lebhaft) z towarzyszeniem Filharmoników Opolskich i Przemysława Neumanna wykona jeden z najbardziej utytułowanych wiolonczelistów młodego pokolenia – Marcin Zdunik.Witold Maliszewski – wybitny reprezentant grupy zapomnianych polskich twórców okresu zaborów – miał dwadzieścia cztery lata w chwili śmierci Brahmsa. Maliszewski studiował w Petersburgu u innego wielkiego, romantycznego twórcy – Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. W I Symfonii g-moll można się doszukać wpływów muzyki Potężnej Gromadki, wszystko to jednak pozostaje wciąż oryginalnym, podszytym polskością stylem przyszłego nauczyciela Witolda Lutosławskiego.Początek koncertu w piątek o godz. 19.00.