Marsz równości przeszedł przez Opole, była też kontrmanifestacja opolskich narodowców i fundacji Pro Prawo do Życia

Organizatorzy kontrmanifestacji oceniali, że policja nie chroni ich wystarczająco.

Jeżeli od nas wymaga się, żebyśmy nie reagowali na prowokacje, to oczekujemy, że takie prowokacje nie będą do nas dopuszczane - wyjaśniał Bartosz Kowara, koordynator opolskich struktur Pro Prawo do Życia.