Marsz Świętych przeszedł w środę wieczorem przez Opole

Tegoroczny marsz rozpoczął się mszą św. w kościele „na górce”. W czasie kazania ksiądz pokazał dzieciom relikwiarz ze szczątkami patrona parafii św. Wojciecha oraz ikony różnych świętych. Między nimi położył lusterko. Miało przypominać, że do świętości są powołani wszyscy.

Po liturgii Marsz Świętych przeszedł na Rynek i po obejściu Ratusza wrócił na schody kościoła, gdzie uroczystość się zakończyła.

Pani Daria uczestniczyła w marszu z dwoma córkami. Natalia przebrała się za swoją patronkę. Jej starsza siostra, Lena jest harcerką i niosła relikwie.

- Taki marsz w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych jest przypomnieniem, że to jest nasza tradycja, kultura i nasza wiara. Wszystko to chcemy przekazać młodemu pokoleniu. Także dzięki marszowi młodsza córka już wie, że ma swoją patronkę. Zresztą były dwie św. Natalie. Jedna pochodziła z Turcji, druga z Hiszpanii, obie były męczennicami za wiarę.

Pani Krystyna Kulpa szła w wizerunkiem św. Rity w ręku. - To jest patronka dobra i pewna, od spraw bardzo trudnych – mówi. - W rodzinie jest od paru lat żywy kult tej świętej. Zwłaszcza moi szwagrowie z okolic Nysy go kultywują. Myślę zresztą, że każdy święty jest skutecznym wsparciem. Trzeba go tylko wybrać i prosić o wsparcie. Od pięciu lat uczestniczę w marszu i za każdym razem cieszę się z fantastycznych pomysłów dzieci i ich rodziców.