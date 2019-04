"Marszałek oszukał opolan, zabrał im 60 mln złotych". Prezydent Wiśniewski atakuje marszałka Bułę na Facebooku

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski na liście celów 28-latka z Krakowa. Do ratusza wpłynął list z pogróżkami [ZDJĘCIA]

28-letni mieszkaniec Krakowa rozesłał do prezydentów części polskich miast listy z pogróżkami. Wewnątrz były ich zakrwawione zdjęcia, nabój oraz groźba, że stracą życie, jeśli w ciągu siedmiu dni nie zrzekną się urzędu. Na liście osób, do których trafiła makabryczna przesyłka, by...