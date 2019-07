Master Truck 2019. Kilkaset stuningowanych ciężarówek zawita na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi

Wszystko robi wielkie wrażenie. Kiedy ok. 20 lat temu Ingo Dinges zaczynał swoją przygodę z tuningiem ciężarowym, pracował jeszcze jako kierowca jeżdżący głównie do Skandynawii.

Obecnie po drogach jeżdżą już 64 ciemnoniebieskie pojazdy przyozdobione motywami z sagi o Wikingach.

Na zlocie nie zabraknie oczywiście mocnych ekip z naszego kraju. Gościem będzie m.in. stały bywalec Master Truck Show - DAF z firmy J&M Transport.

Choć odwiedzający będą mogli mieć „drobne” problemy z jego rozpoznaniem. Wszystkiemu winni specjaliści od ciężarówkowych operacji plastycznych, czyli chłopaki z KK Garage - dodaje Aleksandra Donocik.

Co dokładnie zrobili z ciężarówką? Otóż… doszła zabudowa tylnej ściany i ramy tylnej, mocowania do kominów plus kominy, do tego całkowicie odnowiona i pomalowana kabina, a do portretów żony kierowcy widniejących na bokach kabiny dołączyły malowane na tylnej ścianie Huta Katowice, pierwsze auto z firmy oraz portrety rodziców właściciela samochodu.