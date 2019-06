Master Truck 2019. Program zlotu ciężarówek w Polskiej Nowej Wsi [atrakcje, bilety, pole namiotowe]

Na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi już po raz 15. zjadą najpiękniejsze ciężarówki z niemal całej Europy. Sprawdź program Master Truck 2019. Jakie będą atrakcje na zlocie? Ile kosztuje wstęp na imprezę?

Od piątku do niedzieli (19-21 lipca) odbywać się będzie na autodromie - lotnisku w Polskiej Nowej Wsi 15. Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck 2019. Już od piątku dla fanów motoryzacji i ciężarówek przygotowano szereg atrakcji. W programie m.in. wyścig aut do tysiąca złotych, konkursy sprawnościowe dla publiczności i wieczór country. Zabawa potrwa do godzony 3.00. W sobotę o godz. 12:00 oficjalne otwarcie zlotu z udziałem Patronów, wręczenie nagrody MASTER TRUCK OF THE YEAR oraz nagród NTO. W programie konkurs, pokazy, zabawa taneczna czy pokaz ratownictwa drogowego z powypadkowym wrakiem. O godz. 21.30 pokaz świateł MASTER TRUCK OF LIGHT. W niedzielę kolejne atrakcje. Zobaczymy rial motocyklowy w wykonaniu Polish SuperEnduro&Hard Rider Kaczmarczyk, konkursy dla publiczności, a o godz. 17:05 gala wręczenia nagród w kategorii Master Truck.

Zobacz: Ciężarówka z bohaterami filmu X-Men zwycięża Master Truck Show 2018 Master Truck 2019 - PROGRAM 19 LIPCA - PIĄTEK 10:00 – Otwarcie terenu zlotu dla publiczności

12:00 – Extreme DRIFT by MADREX

13:00 – Konferencja PUT dla uczestników

14:00 – Rozgrzewka z Dj Jadzia i jego przebojami: „Załadunek w Zakopanem” “Master Truck Bawi się” oraz “Trasa”

15:00 – Ikarus Feel – energetyczna muzyka na scenie

16:00 – kaskader na motocyklu – Stunt Show w wykonaniu Polish Stunt Ninja Marcin Głowacki „Korzeń” - Mistrz Świata

16:15 – Konkurs sprawnościowy dla publiczności Master Truck: „Spacer farmera z beczkami oleju REVLINE”

16:40 – Konkurs sprawnościowy dla publiczności Master Truck: „Slalom taczką z beczką oleju REVLINE”

17:05 – Konkurs Master Truck – SCANIA „Wjazd do dziury”

17:35 – kaskader na motocyklu – Stunt Show w wykonaniu Polish Stunt Ninja Marcin Głowacki „Korzeń” - Mistrz Świata

17:45 – Konkurs sprawnościowy dla publiczności Master Truck „Toczenie opon Opoltransu”

18:15 – Pasowanie rycerzy i giermków KNIGHT RIDERS LE MC Polska – ceremonia motocyklistów

18:45 – Konkurs z ciężarówką Master Truck – DAF „Przejazd między beczkami”

19:10 – EXTREME MADREX TRUCK DRIFT

19:20 – WRAK RACE MASTER TRUCK, czyli wyścig aut do tysiąca złotych!

19:40 – Kierowcy Dzieciom! Oficjalne wręczenie nagród

19:50 – Odprawa kierowców MASTER TRUCK

20:00 – Rozpoczęcie obchodów 15-lecia zlotu Master Truck!

20:05 – WIECZÓR COUNTRY ze znanym dziennikarzem muzycznym Korneliuszem Pacudą. Wystąpią:

Dj Jadzia ze swoimi przebojami: “Załadunek z Zakopanem”, “Master Truck bawi się” oraz “Trasa”, Electric Cowboys

Gang Marcela, Blueberryhill Bandt

00:00 – Afterparty Master Truck Disco z Dj Rafałem

03:00 – zakończenie imprezy

20 LIPCA – SOBOTA 10:00 – Otwarcie terenu zlotu dla publiczności Master Truck

11:00 – DJ Jadzia ze swoimi przebojami: „Załadunek w Zakopanem”, „Master Truck bawi się” i najnowszy hit “Trasa”

11:25 – kaskader na motocyklu – Stunt Show w wykonaniu Polish Stunt Ninja Marcin Głowacki „Korzeń” - Mistrz Świata

11:55 – Dj Jadzia i “Master Truck bawi się”

12:00 – Oficjalne otwarcie zlotu z udziałem Patronów, wręczenie nagrody MASTER TRUCK OF THE YEAR oraz nagród NTO

12:30 – Wspólne śpiewanie z Dj Jadzią – „Załadunek w Zakopanem”, „Master Truck bawi się”, “Trasa”

13:00 – Konkurs POLICJI – “Slalom tirem na dwóch kółkach” – konkurs dla dorosłych i dzieci

13:40 – Konkurs POLICJI – znajomość przepisów ruchu drogowego i pierwsza pomoc – konkurs dla dorosłych i dzieci

14:20 – WRAK RACE MASTER TRUCK, czyli wyścig aut do tysiąca złotych!

14:50 Dj Jadzia i „Załadunek w Zakopanem” „Master Truck bawi się” oraz jego nowy hit “Trasa”

15:00 – Konkurs z ciężarówką na precyzję Master Truck – dla publiczności – Scania „Kręgle”

15:40 – Zespół V 220 Band

16:40 – MERCEDES – premiera nowej gwiazdy

16:50 – Konkurs MASTER TRUCK z GWIAZDAMI – Komisarz MAJ, PIOTR ZELT oraz MERCEDES w siłowym konkursie drużynowym

17:30 – Pokaz ratownictwa drogowego z powypadkowym wrakiem

18:00 – Podniebne gwiazdy MASTER TRUCK

18:10 – Trial motocyklowy w wykonaniu Polish SuperEnduro&Hard Rider Kaczmarczyk

18:25 – Konkurs z ciężarówką Master Truck – DAF „Bawole oko”

18:45 – Extreme DRIFT by MADREX

18:55 – Pasowanie rycerzy i giermków KNIGHT RIDERS LE MC Polska – ceremonia motocyklistów

19:30 – Przeciąganie radiowozu ITD

19:50 – Konkurs sprawnościowy dla publiczności Master Truck – „Celuj w oponę Opoltransu”

20:20 – Extreme DRIFT by MADREX

20:30 – Marek Sołtysiak z zespołem – koncert na żywo!

21:20 – Zabawa taneczna na hali biesiadnej z hitami Dj`a Jadzi “Załadunek w Zakopanem”, “Master Truck bawi się” i “Trasa”

21:30 – Pokaz świateł MASTER TRUCK OF LIGHT

22:00 – Master Truck Disco z Dj Rafał

04:00 – Zakończenie imprezy

21 LIPCA – NIEDZIELA

10:00 – Otwarcie terenu zlotu dla publiczności Master Truck i wystawy Master Mini Truck

10:30 – Dj Jadzia – muzyczna pobudka zlotu

10:50 – Oficjalne otwarcie trzeciego dnia zlotu Master Truck Show

11:10 – Znane i lubiane hity DJ’a Jadzi “Załadunek w Zakopanem”, “Master Truck bawi się”, “Trasa”

11:30 – Extreme DRIFT by MADREX

11:45 – Konkurs dla publiczności – Przenoszenie beczki markowego oleju “REVILNE”

12:00 – Trial motocyklowy w wykonaniu Polish SuperEnduro&Hard Rider Kaczmarczyk

12:20 – Muzyka na żywo – Dj Jadzia

12:40 – Konkurs z ciężarówką Master Truck – dla par MAN „PCHNIJ – CIĄGNIJ”

13:10 – Konkurs Master Truck WIEDZY O CIĘŻARÓWCE

13:30 – Ciąg dalszy koncertów; na scenie: Lukas Gogol z “Mam Talent”

14:00 – Gwiazda zlotu – CamaSutra

15:00 – Podniebne gwiazdy MASTER TRUCK

15:10 – Konkurs dla pań Master Truck – MERCEDES “Balonik”

15:50 – Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy

16:10 – Konkurs dla dorosłych i dzieci z oponami Opoltransu „Ojciec vs. Syn”

16:30 – WRAK RACE MASTER TRUCK, czyli wyścig aut do tysiąca złotych!

16:50 – Trial motocyklowy w wykonaniu Polish SuperEnduro&Hard Rider Kaczmarczyk

17:05 – GALA wręczenia nagród w kategorii Master Truck Organizatorzy przez cały czas trwania zlotu Master Truck 2019 zapraszają na wystawy:

Motocykle

USA Trucks

Zdalnie sterowane modele ciężarówek

Oldtimery – przenieś się w czasie

Maszyny off-roadowe

Sprzętu strażackiego

Sprzętu ratownictwa drogowego

Militaria – wczoraj i dziś

Sprzęt służb mundurowych

Targi branżowe

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprezy.

Master Truck 2019 - bilety Warunkiem wstępu na teren imprezy jest zakup karty w cenie 30 zł do głosowania na najładniejszą ciężarówkę w Konkursie Master Truck of Public. Karty dostępne będą w kasach bezpośrednio przed wejściem na zlot. Dzieci do 12 roku życia wchodzą za darmo. Master Truck 2019 - pole namiotowe - miejsce pod namiot: 60 zł – opłata upoważnia do przebywania na terenie zlotu przez całą Imprezę, jest jednorazowa i stała, niezależnie od długości rzeczywistego pobytu (na 1 miejscu namiotowym przebywać mogą łącznie maksymalnie 4 osoby).

- opłata za osobę: 40 zł - opłata upoważnia do przebywania na terenie zlotu przez całą Imprezę, jest jednorazowa i stała, niezależnie od długości rzeczywistego pobytu. Dzieci do 4 roku życia wchodzą na pole namiotowe bez opłat; za dzieci powyżej 4 roku życia obowiązuje cena regularna. - samochód lub camper na polu namiotowym: 80 zł – możliwość dodatkowego dostawienia na polu namiotowym swojego samochodu lub campera przez całą Imprezę, opłata jest jednorazowa i stała, niezależnie od długości rzeczywistego pobytu. Dla zmotoryzowanych: Parking zaraz przy wejściu na teren Imprezy.