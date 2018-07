Trwa 14. Master Truck Show w Polskiej Nowej Wsi. Na podopolskie lotnisko zjechało kilkaset stuningowanych ciężarówek, pojazdy wojskowe, off-roadowe i wiele innych. W sobotę Master Truck trwa do późnych godzin nocnych. W niedzielę bramy zlotu otwierane są o godz. 10.00.

Od rana do Polskiej Nowej Wsi ściągają tłumy miłośników motoryzacji w rozmiarze XXL. Po godzinie 14.00 korek był już od lotniska do Komprachcic, a kolejne samochody nadjeżdżały.- Jesteśmy tu trzeci raz i nigdy nie żałujemy - mówi Tomasz Grzybowski z Wałbrzycha, który na Master Trucka przyjechał z żoną oraz dwoma synami. - Sam jestem kierowcą zawodowym, na co dzień ciągam za sobą beczkę z chemikaliami, no ale moja ciężarówka nie jest tak piękna, jak te tutaj.Na tegorocznej imprezie zameldowało się kilkaset stuningowanych ciężarówek, pojazdy wojskowe, off-roadowe i wiele innych z niemal całej Europy. Wśród nich jest wspaniałe Volvo 540 z naczepą firmy Tom-Tech z Gdańska. Zestaw jest przepięknie zdobiony scenkami z historii Polski.- W ten sposób chcemy uczcić 100-lecie niepodległości naszego kraju, które obchodzimy w tym roku - mówi Tomasz Majka, właściciel firmy przewozowej Tom-Tech. - Zestaw powstaje już od roku i jeszcze nie jest do końca gotowy.Malowanie zainspirowane zostało filmem pt. „Niezwyciężeni” przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, pokazującym walkę Polaków o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. Nowy zestaw Tom-Techu nosi nazwę „Wolni 2018”, a za projekt i wykonanie odpowiada firma KK Garage.- Pracy było sporo przy tym projekcie - przyznaje Karol Gliwa z KK Garage, która specjalizuje się m.in. w artystycznym malowaniu ciężarówek. - To była również dla nas lekcja historii, musieliśmy się trochę podszkolić i poprzypominać najważniejsze dla Polaków daty m.in. z ostatniej wojny.Nie mogło zabraknąć więc m.in. dat: 1 IX 1939 i scenek z Kampanii Wrześniowej, 26 IV 1943 - ucieczka rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz, czy scenek a Powstania Warszawskiego, bitwy o Monte Cassino, tych dotyczących Cichociemnych i wielu innych. Natomiast na czole ciągnika i na tylnej części kabiny widnieją białe orły.Inną ciekawą ciężarówką jest ta firmy Molanders Transport ze Szwecji, z której spogląda na wszystkich nikt inny, jak sam król rock and rolla Elvis Presley, a na przyczepie namalowany jest słynny różowy cadillac artysty.Natomiast ciekawym polskim akcentem filmowym jest ciągnik siodłowy z podobiznami bohaterów filmu Janosik. Oprócz samego harnasia, na kabinie widnieją postaci Maryny, Kwiczoła oraz Pyzdry.W sobotę Master Truck trwa do późnych godzin nocnych. W niedzielę bramy zlotu otwierane są o godz. 10.00.