Matka skazana za wypadek, w którym zginęły nastolatki. Wyrok jest prawomocny

- To zdarzenie dotknęło obie matki - uzasadniała sędzia Anna Iwan. - W oparciu o zewnętrzne objawy nie sposób oceniać, czy ta żałoba jest taka czy inna. Przeżywanie tragicznych wydarzeń to kwestia niezwykle indywidualna.

- To, co się stało, było największą tragedią w moim życiu i ta tragedia trwa do dziś. Tylko syn trzyma mnie przy życiu - mówiła przed sądem oskarżona. Na dzisiejszym ogłoszeniu wyroku nie pojawiła się.

Mec. Igor Pyrdek, obrońca kobiety, miał wątpliwości, czy Katarzyna W.-Sz. doprowadziła do wypadku. Uważał, że kara jest zbyt surowa i dlatego domagał się uchylenia wyroku pierwszej instancji i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd apelacyjny nie widział jednak podstaw ku temu.

Przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Sąd odwoławczy przyjął, że kobieta jechała z prędkością 90 km/h w miejscu, gdzie można było jechać maksymalnie 70 km/h.

Rodzina Oliwii oraz pasażerka drugiego samochodu biorącego udział w wypadku, która została ranna walczą przed sądem o zadośćuczynienie. W niektórych przypadkach sąd zasądził już zadośćuczynienia.