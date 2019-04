Matura 2019. Będą egzaminy i klasyfikacja uczniów. Rząd przygotował ustawę maturalną

Maturzyści apelują do nauczycieli o zawieszenie strajku

30 maturzystów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu zaapelowało we wtorek do swoich nauczycieli o zawieszenie strajku na czas klasyfikacji i nieutrudnianie im przystąpienia do matury. Wsparło ich kilkoro rodziców.