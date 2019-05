Matura 2019 polski. ARKUSZE CKE, TESTY. W poniedziałek rusza maturalny maraton

Matura 2019 z polskiego. 170 minut będą mieli w poniedziałek maturzyści na rozwiązanie arkusza z języka polskiego na poziomie podstawowym. To pierwszy z sześciu obowiązkowych egzaminów maturalnych, które trzeba zaliczyć, żeby dostać świadectwo dojrzałości. Matury potrwają do 25 maja.

Do matury 2019 zostało dopuszczonych 6113 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Oprócz nich maturę będzie zdawać 816 Opolan, którym powinęła się noga w latach poprzednich. Po raz kolejny zmierzy się z maturalnymi zadaniami także 489 osób, które świadectwa dojrzałości już mają, ale uważają, że stać ich na lepsze wyniki. Matura 2019. Jakie minimum punktowe? Maturalne minimum to w części pisemnej język polski, matematyka i język obcy (trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów) oraz wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym, do którego wystarczy przystąpić. Ponadto trzeba jeszcze zdać ustnie język polski i język obcy nowożytny.

Młodzież, która w ogromnej większości planuje studia, wie jednak, że nie może ograniczać się do planu minimum. Przepustką do szkół wyższych są egzaminy ze wskazanych przez nie przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Prawie półtora tysiąca opolskich maturzystów - a więc co czwarty - planuje zdawać trzy przedmioty dodatkowe. Matura 2019. Najpopularniejsze przedmioty Najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. W naszym województwie będzie go zdawać 3329 osób, czyli 63 proc. tych, którzy zdających ten język obowiązkowo. Drugim najpopularniejszym przedmiotem od lat jest geografia. To wybór 27 proc. tegorocznych absolwentów. Niewiele mniej - 26 proc. - postanowiło zmierzyć się z rozszerzoną matematyką. Bez tego trudno dostać się na politechnikę.

22 proc. maturzystów będzie zdawać rozszerzony język polski - to czeka ich jeszcze w poniedziałek o godz. 14. Dobry wynik otwiera drzwi na studia humanistyczne, w tym wiele kierunków społecznych. Listę maturalnych hitów zamyka biologia. Co piąty z absolwentów, którzy przystąpią do tego egzaminu, marzy o studiach medycznych lub przyrodniczych. Do maturalnej „egzotyki” można zaliczyć filozofię (26 osób), historię muzyki (16 osób) oraz język łaciński i kulturę antyczną, który będą na Opolszczyźnie zdawać zaledwie po 3 osoby. Matura 2019. Kiedy wyniki? Dla większości zdających najbardziej wyczerpujące będą pierwsze trzy dni tego tygodnia - po poniedziałkowym egzaminie z polskiego, we wtorek czeka ich obowiązkowa matematyka, a w środę język angielski. Egzaminy pisemne potrwają do 23 maja. Równolegle w szkołach odbywać się będą egzaminy ustne. Na wyniki i świadectwa, które opolskim maturzystom wyda Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, trzeba poczekać do 4 lipca. Maturę będzie można poprawiać już 20 sierpnia.

Wideo