Maturzyści z ZSZ nr 4 w Opolu apelują do swoich nauczycieli o zawieszenie strajku na czas klasyfikacji

W ZSZ nr 4 na wtorek zaplanowana była Rada Pedagogiczna, która miała zająć się klasyfikacją uczniów kończących szkołę. Na posiedzeniu stawiło się 18 z 70 nauczycieli.

Rada nie mogła więc podjąć uchwały, na którą czekają maturzyści. Uczniowie przyszli do szkoły ubrani na czarno.

Mieli transparent z napisem: "Daliście nam skrzydła, nie pozbawiajcie nas szansy, którą wy dostaliście".

Strajkujący nauczyciele - we wtorek było to 35 osób - po tym, jak ich koledzy bezowocnie zakończyli posiedzenie Rady Pedagogicznej - wyszli do maturzystów.

Przedstawicielki uczniów odczytały im apel:

Rozumiemy Waszą walkę o zwiększenie nakładów na oświatę i wyższe płace i popieramy Wasz strajk, jednak nie może się to odbywać naszym kosztem. My też mamy prawo do nauki, mamy, plany na przyszłość i cena jaką przyjdzie nam zapłacić w najgorszym dla nas scenariuszu, jest zbyt duża". Od chwili rozpoczęcia strajku żyjemy w niepewności, która nie sprzyja przygotowaniom do egzaminów. Apelujemy do każdego nauczyciela z osobna o rozważenie swoich decyzji, które mają wpływ na naszą dalszą edukację. Nas los w Waszych rękach - przeczytała łamiącym się głosem maturzystka Agata Szlęk.

O to samo obiecała poprosić swoich nauczycieli dyrektor ZSZ 4: Chciałabym, że nauczyciele na chwilę wyłączyli telefony, radia i telewizory. Chciałabym, żeby się odcięli od wszystkiego na zewnątrz i podjęli decyzję - sami. Mamy mądrych nauczycieli i mam nadzieję, że podejmą mądrą decyzję - powiedziała dziennikarzom dyrektor Bożena Czapska-Czoch.

Nauczyciele próbowali tłumaczyć młodzieży, jak trudna była ich decyzja o strajku i że to na rząd spada odpowiedzialność za obecną sytuację. Wtedy emocje puściły jednemu z rodziców:

Macie prawo do strajkowania, ale wy chcecie rząd szantażować naszymi dziećmi. Posunęliście się za daleko. Nie wypełniacie swoich obowiązków, a to już jest przestępstwo. Ci młodzi nigdy wam tego nie wybaczą - krzyczał Józef Lachowicz, ojciec maturzystki.

"Uciekacie jak tchórze, Wstyd!" - wołał do nauczycieli, którzy w obliczu tej konfrontacji postanowili wrócić do pokoju nauczycielskiego. Wycofujące się grono pedagogiczne zostało wybuczane przez młodzież.

W ZSZ nr 4 kolejne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w czwartek.