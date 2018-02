McDonald’s, lider rynku gastronomicznego w Polsce, chce przekonać rodziny do urozmaicenia diety. Zestawy Happy Meal, które są tak chętnie zamawiane w tej sieci, mają zawierać więcej owoców czy warzyw.

To nie wszystkie zmiany. McDonald’s, który przedstawił globalne zobowiązania dotyczące popularnych wśród dzieci zestawów Happy Meal, będzie edukować i zachęcać polskie rodziny do wyboru zestawów zawierających owoce, warzywa, niskotłuszczowe produkty mleczne, produkty pełnoziarniste, chude białko i wodę.



- Dbamy o wysoką jakość naszych produktów. Nasze hamburgery to 100% najwyższej jakości mięsa wołowego. Bez dodatków, konserwantów i wypełniaczy. Kurczaki McNuggets to pod panierką czyste mięso z kurzej piersi. Używamy wyłącznie jajek z chowu ściółkowego. W przypadku najmłodszych gości chcielibyśmy jednak pójść o krok dalej - mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.



O jakie zobowiązania chodzi? Globalna sieć wspólnie z Alliance for Healthier Generation opracowała kompleksowy plan, w którym je określono. McDonald’s chce w co najmniej połowie możliwych kombinacji zestawów Happy Meal prezentowanych w menu znacznie ograniczyć kaloryczność (maksymalnie 600 kcal), ilość tłuszczów nasyconych, sodu i cukru.



Sieć zapowiada, że ze wszystkich zestawów Happy Meal usunięte zostaną sztuczne aromaty i barwniki. Dodatkowo - wszędzie gdzie to możliwe - zostaną zredukowane środki konserwujące. Informacje o wartościach odżywczych zestawów Happy Meal, będą szeroko dostępne.



Jak osiągnąć ambitne cele, jakie stawia sobie sieć restauracji? McDonald’s na całym świecie będzie na różne sposoby nakłaniać do wybierania zestawów zawierających owoce, warzywa, niskotłuszczowe produkty mleczne, produkty pełnoziarniste, chude białko i wodę.



McDonald’s Polska od wielu lat realizuje działania mające na celu promocję zbilansowanych posiłów dla najmłodszych gości. W polskich restauracjach od 2015 r. jako napój w materiałach promocyjnych Happy Meal pokazywana jest tylko woda, herbata lub sok. Wzrost sprzedaży zestawów z wodą lub sokiem w latach 2013-2017 wyniósł ponad 10 proc. Jako drugi produkt oprócz frytek, oferowane są natomiast pomidorki i owocogurt. Co więcej, prócz zabawki, do każdego zestawu dodawane jest jabłko lub bananowo-jabłkowy Kubuś Mus.



Edukacja i jeszcze raz edukacja. Jak dodaje firma na opakowaniach zestawów Happy Meal rodzice mogą znaleźć materiały edukacyjne zachęcające do wyboru zdrowej przekąski. Sieć zapewnia również pełną informację o składzie i wartościach odżywczych oferowanych produktów.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.