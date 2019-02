Mercedes zderzył się z hondą na rondzie w Opolu [zdjęcia]

Uwaga kierowcy! Awaria świateł na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Niemodlińską w Opolu. Zawinił sterownik od firmy Skanska? [ZDJĘCIA]

W czwartek po południu doszło do awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej i Niemodlińskiej w Opolu. Wszystko wskazuje na to, że problem będzie w tym miejscu co najmniej do piątku.