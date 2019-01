Mery Spolsky i Karolina Czarnecka w Opolu. Muzyczna sobota w NCPP [ZDJĘCIA]

Teatr Kochanowskiego dowiezie publiczność PKS-em, a stałym widzom da kartę teatromana

Iwona Kłopocka

„PKS-em do teatru” to nowa inicjatywa Teatru Kochanowskiego, która ma Opolanom ułatwić dostęp do kultury. W niedzielne popołudnia będą mogli wsiąść do autobusu, który ich przywiezie na przedstawienie, a potem odstawi do domu.