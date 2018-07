Od początku wakacji przez Gosławice nie przejeżdżają już autobusy linii 11. Przekierowano tam linię 5, ale ta kursuje rzadziej i zupełnie inną trasą, przez co mieszkańcy nie mają bezpośredniego połączenia z przychodnią.

- Autobus linii 11 stanowił dla mieszkańców dogodne połączenie z miastem – mówi Przemysław Pospieszyński, miejski radny PO oraz wiceprzewodniczący rady dzielnicy Gosławice.- Do centrum można było dojechać szybko, niemalże w prostej linii. Do tego „jedenastka” przejeżdżała w okolicy przychodni przy ul. Fieldorfa, co było bardzo ważne szczególnie dla starszych mieszkańców tej części Opola – argumentuje.- Linia 5 jedzie w kierunku przeciwnym i nie zatrzymuje się przy przychodni. Dojazd do centrum jest dłuższy, bo autobus najpierw objeżdża część osiedla im. Armii Krajowej, a potem jedzie ulicami Horoszkiewicza, Ozimską, Rejtana i 1 Maja. Do tego „piątka” kursuje znacznie rzadziej, bo tylko raz na godzinę, niezależnie od tego, czy mamy wakacje, czy nie. A autobusy linii 11 kursowały w szczycie nawet trzy razy na godzinę – zauważa.Przemysław Pospieszyński podkreśla, że zmiana wprowadzona pod koniec czerwca nie była konsultowana z mieszkańcami Gosławic. – Poza tym trudno zachęcać ludzi do korzystania z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, jeśli zmniejsza się częstotliwość kursowania autobusów – stwierdza.Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta Opola, odpiera, że sytuacja w Gosławicach jest elementem szerszej całości. – Na początku wakacji wprowadziliśmy szereg zmian na liniach MZK, które w większym stopniu wykorzystują potencjał przewoźnika. Zmian tych dokonano na podstawie badania i analizy przeprowadzonej przez profesjonalną firmę – mówi. - Z pomiarów przeprowadzonych w Gosławicach wynikało, że na trzech przystankach znajdujących się na ul. Wiejskiej w dni robocze do autobusu wsiadały średnio dwie osoby, a w weekendy mniej, niż jeden pasażer. Stąd decyzja o tym, by linię 11 przenieść na trasę, gdzie będzie korzystało z niej więcej osób, a do Gosławic przekserować linię 5 – argumentuje.Katarzyna Oborska-Marciniak zaznacza, że obecnie obserwowane są wyniki zmian w sieci połączeń MZK i nie można wykluczyć dalszych korekt, także w Gosławicach. Nie deklaruje jednak kiedy takie zmiany miałyby być wprowadzone.