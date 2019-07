Mieszkańcy ul. Fieldorfa w Opolu skarżą się na niezabezpieczony wykop pod blokiem. "To zagrożenie!"

- Co najmniej od ubiegłego piątku dół przy Fieldorfa 4b jest ogrodzony tylko w małej części, choć wykop ma około metra głębokości i stanowi duże zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Aż dziw, że robotnicy, którzy wymieniają u nas rury, dopuszczają się takich zaniedbań - skarży się pani Ewa, mieszkanka osiedla.

Wykop jest efektem prac, jakie od kwietnia prowadzi Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu.

- Wymieniamy starą, ponad 30-letnią instalację wodociągową, doprowadzającą wodę do bloków przy ulicach Jana Bytnara Rudego, Majora Hubala czy Emila Fieldorfa - tłumaczy Józef Rysz, kierownik Administracji nr II w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu.

Od kierownika usłyszeliśmy też, że wszelkie wykopy są zabezpieczane z należytą starannością. - Zawsze dbamy o to, by nie stanowiły one żadnego zagrożenia dla kogokolwiek. Tak było i tym razem, ale - być może - ktoś nieodpowiedzialny zerwał taśmy zabezpieczające miejsce prac - słyszymy.