Mikołajki w kinie Helios w Opolu. Dla najmłodszych nowe bajki specjalnie na mikołajki

„Misków 2-óch w Nowym Jorku” to kontynuacja animowanego hitu sprzed dwóch lat. Mianowany królem Arktyki, sympatyczny Misiek wraca do Ameryki.

W Nowym Jorku, z rąk burmistrza, ma odebrać największe z możliwych odznaczeń: Wielki Klucz do Miasta. Na uroczystą galę Misiek stawia się w towarzystwie syna - Juniora, trójki rozbrykanych lemingów oraz dawno niewidzianych przyjaciółek Olimpii i Very. Niestety, podczas imprezy ktoś kradnie Wielki Klucz, a wkrótce po tym do telewizji trafia nagranie, na którym widać... Miśka rabującego nowojorskie banki. I tak nasz bohater z ulubieńca Ameryki staje się najbardziej poszukiwanym zwierzakiem w kraju.

A to nie koniec kłopotów, bo z rodzinnego bieguna też docierają do Miśka niepokojące wieści. Pewien biznesmen zamierza rozpuścić lodowce i zabutelkować całą powstałą z nich wodę. Trzeba go powstrzymać, zanim ostatni lodowiec zamieni się w zgrzewkę mineralnej.

W obsadzie polskiej wersji językowej m.in. Piotr Adamczyk w roli głównej i Maciej Maleń­czuk w roli królika Fonga.

Seanse: piątek - 13.45, 17.15; sobota, niedziela - 17.15. Film trwa 91 min. Seanse mikołajkowe: sobota, niedziela - 10.30, 12.45.

W ramach seansów mikołajkowych mali widzowie mogą - poza premierą - wybrać także dwie inne propozycje - komediowe animacje: kanadyjską „Misję Yeti” oraz świąteczną opowieść „Grinch”.

