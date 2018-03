Do Chrząstowic Miroslav Klose z żoną Sylvią przyjechał bezpośrednio po uroczystościach w ratuszu, gdzie wręczono mu dyplom i odznakę Honorowego Obywatela Opola.

W miejscowej hali sportowej powitali go młodzi piłkarze z trzynastu oddziałów Niemieckich Szkółek Piłkarskich, ich trenerzy i rodzice oraz działacze mniejszości niemieckiej.- Cieszę się że mogę być w tej hali, gdzie szkółki się zaczęły – mówił Miro Klose. – Pamiętajcie, żeby wasz dzień zaczynał się i kończył z piłką – radził młodym piłkarzom. – Słyszałem, że wiele dzieci grypa zatrzymała w łóżku. Obiecuję, że będę przemawiał krócej niż państwo przede mną. Wiem, po co tu przyjechaliście, stoicie tu już długo w koszulkach z krótkimi rękawami. Nie potrzebuję już wielu słów. Pozdrawiam wszystkich kibiców i rodziców, którzy z wami przyjechali. Wszystkim bardzo dziękuję, a teraz będziemy już robić wspólne zdjęcia - mówił mistrz świata w piłce nożnej z 2014 roku i najlepszy strzelec w historii reprezentacji Niemiec.W 13 oddziałach Niemieckich Szkółek Piłkarskich trenuje futbol i doskonali swój język niemiecki ponad 500 dziewcząt i chłopców. Sztandarowemu projektowi mniejszości niemieckiej w regionie od początku patronuje Miro Klose, niemiecki mistrz o opolskich korzeniach.[g]12970564[/g]Prowadzący spotkanie Norbert Rasch zapytał gościa, co czuł odbierając na podium dla mistrzów świata i jakie ma przesłanie dla młodych piłkarzy.- To było super, fantastyczne przeżycie – mówił Klose. – Życzę każdemu z tych dzieci, które tu stoją i chcą być piłkarzami, by mogli kiedyś mieć takie przeżycie. Brakuje mi słów, by opowiedzieć, co się czuje, kiedy gra się z w drużynie i z tą drużyną zostaje się mistrzem świata. Musicie mieć radość, pasję, z tego, że gracie w piłkę. Trenujcie codziennie, żebyście byli coraz lepsi. Wstawajcie z piłką, kładźcie się z nią spać i kopcie ją w drodze do szkoły.Miro Klose pozował do zdjęć z wszystkimi grupami szkółek. Chętnym rozdawał autografy.