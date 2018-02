zgłoś naruszenie 2018-02-28 14:36:02 opolanin-nie zwykły kopacz piłki (gość)

Po co dawać komuś ten tytuł jeśli on sam gardzi Polską, Polakami i Opolem, poza tym to zwykły niemiecki kopacz piłki a nie zasłużony mieszkaniec naszego miasta. Ten tytuł schodzi na psy (z całym szacunkiem dla psiaków oczywiście).