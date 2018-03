Mirosław Pietrucha do końca lutego pełnił funkcję wiceprezydenta Opola. Podlegały mu miejskie inwestycje i duże projekty drogowe, a także Miejski Zarząd Dróg. 9 marca rada nadzorcza spółki ORLEN Centrum Serwisowe powołała go na stanowisko prezesa zarządu.

Mirosław Pietrucha zastąpił na Marka Frąckiewicza, członka rady nadzorczej, który czasowo był oddelegowany do wykonywania czynności prezesa zarządu.ORLEN Centrum Serwisowe to spółka serwisowa posiadająca duże doświadczenie w zakresie serwisu urządzeń stacji paliw, zarówno starszej generacji oraz we wdrażaniu nowoczesnych technologii.Firma zajmuje się m.in. montażem i serwisem urządzeń na stacjach paliw, serwisem baz paliwowych, budową stacji LPG, szkoleniem pracowników, doradztwem technicznym i handlowym.OCS świadczy usługi dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN oraz współpracuje z indywidualnymi odbiorcami na terenie całej Polski. Firma ma swoją siedzibę przy ul. Wrocławskiej w Opolu.

