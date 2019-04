Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów 2019 Batumi. Liczne grono przedstawicieli Budowlanych Opole na ME [KIEDY STARTUJĄ i GDZIE OGLĄDAĆ]

Jako pierwsza swoje możliwości na pomoście zaprezentuje jedyna żeńska przedstawicielka w tym gronie, czyli Joanna Łochowska. Wystąpi ona w niedzielę, w kat. do 55 kg. I ma spore szanse na to, by stanąć na podium, ponieważ ta sztuka udawała się jej w dwóch poprzednich europejskich czempionatach. Co więcej, w 2017 i 2018 roku, jeszcze jako zawodniczka UKS-u Zielona Góra, i w kat. do 53 kg, zdobywała złoty medal mistrzostw Europy. Teraz ma szansę wywalczyć swój pierwszy krążek na międzynarodowej arenie w barwach Budowlanych.

Obok niej, drugim najpoważniejszym kandydatem do medalu z klubu z Opola będzie Arkadiusz Michalski, mistrz Europy i brązowy medalista mistrzostw świata z 2018 roku. Co istotne, ten drugi krążek wywalczył już w nowej kategorii wagowej do 109 kg, w której to będzie rywalizować także w Gruzji. Jego start jednak dopiero w następną sobotę, 13 kwietnia.

Mniejsze szanse w walce o podium daje się trzem pozostałym zawodnikom Budowlanych na ME: Krzysztofowi Zwaryczowi (kat. do 81 kg, start 10 kwietnia), Pawłowi Kulikowi (kat. do 96 kg, start 11 lub 12 kwietnia) oraz Łukaszowi Greli (kat. do 102 kg - nieolimpijska, start 11 lub 13 kwietnia).

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów 2019 Batumi - kiedy startują Budowlani Opole

Większość konkursów z udziałem przedstawicieli Budowlanych będzie można obejrzeć na kanałach Eurosport 1, Eurosport 2 oraz TVP Sport. Za ich pośrednictwem na pewno nie będzie można śledzić jedynie poczynań Greli, który jako jedyny spośród przedstawicieli Budowlanych startuje w kategorii nieolimpijskiej.