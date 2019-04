Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. Arkadiusz Michalski tym razem poza podium. Niezły występ Pawła Kulika

Na pocieszenie Michalski wywalczył "mały" brązowy medal za podrzut, za zaliczenie ciężaru 221 kg. Kolejne dwa podejścia w jego mocniejszej konkurencji zakończyły się już niepowodzeniem. Wynikało to jednak z faktu, że atakował sztangę ważącą aż 233 kg, czyli o pięć więcej niż wynosi jego rekord życiowy.

Było to typowe postawienie "wszystkiego na jedną kartę", ponieważ gdyby ją podniósł, zapewniłby sobie tytuł wicemistrza Europy. W żadnych z dwóch podejść zawodnik opolskiego klubu nie zdołał jednak nawet zarzucić ciężaru na klatkę.

W rwaniu zaliczył wszystkie trzy podejścia, kolejno 173, 176 i 179 kg, ale ten ostatni wynik dał mu dopiero 9. miejsce. Tym samym w dwuboju uzyskał łącznie 400 kg, co dało mu 6. miejsce.

Nieźle swój start na ME w Batumi będzie natomiast wspominać Paweł Kulik. W kat. do 96 kg wygrał on zmagania w grupie B, osiągając w dwuboju rezultat 359 kg (156 w rwaniu i 203 w podrzucie). Tym samym w podrzucie i dwuboju ustanowił też nowe rekordy Polski do lat 23.