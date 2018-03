W Opolu na parkingu hali Okrąglak powstanie strefa kibica z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Kibicować naszym Orłom na pewno będziemy, ale na razie nie wiadomo jeszcze, w jakich warunkach. Są pomysły na wyjątkową strefę, ale trudno powiedzieć, czy będą pieniądze na jej realizację.





Wprawdzie w 2016 roku - kiedy polska reprezentacja piłkarska grała na mistrzostwach Europy - takie miejsce nie powstało, ale zarzekano się wówczas, że ta sytuacja nie powinna się więcej powtórzyć.W 2016 roku górę wzięły sprawy finansowe. Okazało się, że strefa kibica - ze względu na duże opłaty telewizyjne dla Polsatu - może kosztować ponad 300 tysięcy złotych. Teraz w grę wchodzą zdecydowanie mniejsze pieniądze.- Chcemy, aby w czerwcu duża strefa kibica powstała obok Okrąglaka - zdradza Tomasz Wróbel, kierownik hali. - Ten teren to idealne miejsce na takie wydarzenie. Hala jest świetnie skomunikowana, a obok mamy osiedla, których mieszkańcy chętnie pokibicują.Kierownik nie kryje, że marzy mu się strefa kibica, która żyłaby przez cały czas mistrzostw, a nie tylko wówczas, kiedy grałaby polska reprezentacja.- To miejsce byłoby atrakcją, która przyciągałaby opolan do Okrąglaka - mówi Wróbel. - W samej hali strefy nie chcielibyśmy organizować. No chyba, że awaryjnie, kiedy np. będziemy wiedzieli, że czeka nas bardzo deszczowy wieczór.Nie zapadła jeszcze decyzja, jak strefa miałaby funkcjonować i ile będzie kosztować. Gdyby miasto zdecydowało się na wariant ze strefą przez całe mistrzostwa, to wówczas w grę mogłaby wchodzić kwota 100 tysięcy złotych.- To sporo dlatego jeszcze nie wiemy, czy na taką strefę się zdecydujemy - zastrzega Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. - Chcemy, aby w Opolu powstało miejsce dla kibiców, czujemy, że tego mieszkańcy oczekują. Gdy zapadnie decyzja, jak strefa będzie wyglądać, to wówczas poinformujemy o wszystkich szczegółach.Przemysław Pospieszyński, radny PO, który pytał niedawno prezydenta o imprezy planowane w nowym Okrąglaku, uważa, że strefa kibica to znakomity pomysł.- Fakt, nie będzie tania, ale może warto poszukać tych pieniędzy i podyskutować o tym wydatku z radnymi? To byłoby wspaniałe miejsce dla opolan - ocenia radny.