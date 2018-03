Mali mistrzowie mogli nie tylko porozmawiać z instruktorami na temat tego, co oznacza higiena, ale dzięki wykorzystaniu lampy UV i proszku detektywistycznego zrozumieli, czym są bakterie oraz co się z nimi dzieje pod wpływem ciepłej wody i mydła (© Higma Service)

Kampanię edukacyjną przeprowadziła firma Higma Service z Opola. Instruktorzy odwiedzali opolskie przedszkola i uczyli dzieci, jak poprawnie myć ręce. W mistrzostwach w myciu rąk wzięło udział 20 opolskich przedszkoli i ponad 1 000 dzieci.

Niewidoczne bakterie

Przedszkole dobrze oznakowane

Czynność ta wydaje się tak prosta, że często jest pomijana lub wykonywana niedbale, a przecież mycie rąk oznacza zdrowie, pomaga zmniejszyć ryzyko chorób układu pokarmowego czy infekcji oddechowych.W ramach akcji przekazano dzieciom, że poprzez tak prostą czynność mogą zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych.- Mali mistrzowie mogli nie tylko porozmawiać z instruktorami na temat tego, co oznacza higiena, ale dzięki wykorzystaniu lampy UV i proszku detektywistycznego zrozumieli, czym są bakterie oraz co się z nimi dzieje pod wpływem ciepłej wody i mydła - wyjaśnia Aleksandra Węglarz z Higma Service. - Zastosowanie tych środków uświadomiło dzieciom, że ręce, na których nie widać brudu wcale nie muszą oznaczać czystych rąk. Bakterie są bowiem niewidoczne dla oka. Choć zajęciom towarzyszyły gromkie śmiechy i duch zabawy, to dzieciaki zyskały wiedzę na temat tego, że mycie rąk chroni przed ogromną ilością chorób.By dzieci mogły utrwalać swoją wiedzę, wszystkie przedszkola, które zgłosiły się do kampanii, otrzymały tablice z obrazkowymi instrukcjami mycia rąk oraz specjalne naklejki. Korzystając z obrazkowych podpowiedzi, dzieci punkt po punkcie mogą upewnić się, czy prawidłowo umyły rączki. Dodatkowo każde przedszkole otrzymało materiały dydaktyczne, by móc zawsze samodzielnie przeprowadzić zajęcia na temat higieny.

POLECAMY: