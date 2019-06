Młode drzewa schną w Opolu. Mieszkańcy: Trzeba je częściej podlewać! [ZDJĘCIA]

- Kilkukrotnie sam podlewałem najbliższe drzewka, ale jest ich za dużo, a ja niedługo wyjadę na wakacje. Dlatego apeluję do MZD, by podlewać nowo posadzone drzewa! W tym upale i suszy one nie przetrwają! Szkoda tyle pracy przy sadzeniu i pieniędzy! Starsze dadzą radę, ale te nowo posadzone mają problem – argumentuje.

Adam Leszczyński, rzecznik MZD, informuje, że roczny koszt podlewania drzew to 26 tys. zł. Przekonuje, że stan młodych roślin jest stale monitorowany. - W razie potrzeby wysyłamy ekipę do podlewania. W zależności od potrzeb jest częściej lub rzadziej, ale drzewa są pod stałą opieką. Ponadto wszystkie nowe drzewa są objęte trzyletnią gwarancją. Jeśli coś im się stanie sadzone są nowe, o takich samych parametrach. I znów są one objęte trzyletnią gwarancją – mówi.

- To, co obserwujemy w przypadku lip przy ul. Niemodlińskiej, to reakcja obronna na suszę. Liście drzew się kurczą, by nie traciły one wody. Ten ruch osłabia jednak ich kondycję, przez co mogą nie przetrzymać zimy – argumentuje.

Grzegorz Ostromecki zauważa, że miasto chwali się treegatorami, ale nie ma ich w rejonie ul. Niemodlińskiej. – A właśnie tam są teraz szczególnie potrzebne. Cieszy, że okoliczni mieszkańcy z własnej inicjatywy starają się podlewać drzewa, bowiem świadczy to rosnącej świadomości jak ważne są one dla naszego zdrowia. Jednakże dbanie o roślinność to przede wszystkim obowiązek urzędników. A w tej kwestii zawodzą na całej linii – stwierdza Grzegorz Ostromecki.