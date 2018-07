Ta przyjaźń trwa nieprzerwanie od 29 lat. Filharmonia po raz kolejny w swoich murach gościć będzie uczestników, jak i wykładowców Międzynarodowego Kursu Muzycznego. Już w najbliższą środę uroczysta inauguracja, a w czwartek niezwykły koncert na dwa fortepiany. Wstęp na koncerty odbywające się w filharmonii jest bezpłatny.

Co roku do Opola przyjeżdżają z całego świata uczniowie i studenci uczelni muzycznych, aby pod okiem wybitnych artystów doskonalić swoje umiejętności i pracować nad interpretacją przygotowanych utworów.



Kurs to okazja do wspólnego muzykowania, dyskusji ale i zabawy, uczestnicy tworzą z wykładowcami wspaniale zintegrowaną społeczność.



Do współpracy zapraszani są wybitni pedagodzy z Polski i innych krajów. Podczas trwania Kursu organizowanych jest również kilkanaście koncertów, w których biorą udział wyróżniający się uczestnicy. Kolejny raz inauguracja kursu odbędzie się w Sali koncertowej opolskiej filharmonii.



W środę o godzinie 20:00 utwory Karłowicza i Paderewskiego zaprezentują wybitni soliście i wykładowcy kursu: Jadwiga Rappé, Tomasz Tomaszewski, Piotr Prysiażnik, Sebastian Sokół, Bartosz Koziak, Leszek Sokołowski i Mariusz Rutkowski.



W czwartek o 19:00 opolscy melomani będą mieć okazją posłuchać interpretacji utworów Maurycego Moszkowskiego, Juliusza Zarębskiego, Władysławy Markiewiczówny, Jerzego Brauera w wykonaniu Ravel Piano Duo, jednego z czołowych polskich duetów fortepianowych.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.





