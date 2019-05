Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Opolu. "Bronimy swojej przyszłości" [ZDJĘCIA]

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny odbywa się 24 maja na całym świecie. Młodzi ludzie protestują w ponad 1300 miastach w 111 państwach. W Polsce protest odbył się w kilkunastu miastach, także w Opolu.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w stolicy regionu odbył się na placu Wolności. Zgromadził około 70 młodych ludzi. - Nie poszliśmy dzisiaj do szkoły, ponieważ walczymy o swoją przyszłość. Rezygnujemy z dobra własnego na rzecz dobra wyższego, także tych, którzy chcieliby nas skrytykować za to, że nie ma nas na lekcjach - mówi Marysia Szuster, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu.

- Panuje przekonanie, że my, młodzi, niczym się nie interesujemy. Tym protestem pokazujemy, że to nie jest prawda. Czytamy dane naukowe wskazujące, że jesteśmy na klimatycznej równi pochyłej i musimy działać teraz, by świat, w którym przyjdzie żyć nam oraz przyszłym pokoleniom nie będzie wyjałowiony - podkreśla Marysia.

- Z dzieciństwa pamiętamy nakazy, by zakręcać wodę w kranie podczas mycia zębów oraz by gasić światło w pomieszczeniach, w których nas nie ma. Robimy to, ale skutków nie widać. Problem się pogłębia. Jesteśmy na granicy klimatycznej apokalipsy, a politycy nadal działają krótkowzrocznie. Nie mamy wątpliwości. To kwestia krótkowzroczności: braku wiedzy oraz żądzy zysku - zaznacza Patrick Suchan, jeden z organizatorów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Opolu.