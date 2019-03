Mniej aut w ścisłym centrum Opola, mniej miejsc parkingowych. Ratusz pyta mieszkańców o zmiany

- Od kilku miesięcy przygotowujemy się do zmian, które będą odpowiedzią na zgłaszane nam przez mieszkańców, turystów oraz restauratorów postulaty. Wzorem innych polskich i europejskich miast chcemy oddać centrum pieszym i osobom prowadzącym lokale gastronomiczne - tłumaczy Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.

Mniej aut w centrum Opola...

Pierwszy etap zmian mających na celu ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum dotyczyć ma kilku ulic znajdujących się przy ratuszu.

Na ulicach Koraszewskiego, Książąt Opolskich, Rynku oraz Krupniczej chcemy wprowadzić ograniczenie prędkości do 20 kilometrów na godzinę, przeorganizować ruch w taki sposób, by wszystkie skrzyżowania na tamtym obszarze były równorzędne, a także bezwzględnie zakazać postoju w innych miejscach niż te, które będą do tego przeznaczone - wylicza Łukasz Śmierciak, naczelnik ratuszowego wydziału promocji.