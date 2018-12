Mobilna AMO – szkoli trenerów i szuka talentów w województwie opolskim

Mobilna AMO ma na celu odwiedzenie wszystkich powiatów w naszym kraju. Polskę wzdłuż i w szerz objeżdża 16 dwuosobowych zespołów trenerskich. W województwie opolskim robią to Andrzej Konwiński i Wojciech Morka.. Podczas szkoleń trenerzy PZPN prowadzą zajęcia w trzech częściach. Pierwsza to część teoretyczna, w której prezentowane są filary szkolenia dzieci i młodzieży, stanowiące podstawę programu Mobilnej AMO. Druga część to trening pokazowy, w którym zwracamy uwagę przede wszystkim na jakość prowadzenia zajęć. Trzecią częścią każdego szkolenia jest gra selekcyjna, w której trenerzy skupiają się już na obserwacji zaproszonych zawodniczek i zawodników.

Udział w Mobilnej AMO jest też brany pod uwagę przy przedłużaniu licencji trenerskich. Skorzystać z tej możliwości mogą posiadacze licencji Grassroots D, Grassroots C, UEFA C, PZPN B oraz PZPN A. Udział w jednym szkoleniu Mobilnej AMO ma określoną „wartość” 0,5 godziny. Maksymalnie w ciągu roku kalendarzowego z tytułu obecności na szkoleniach Mobilnej AMO można uzyskać 2 godziny, przy czym udział w więcej niż jednym szkoleniu o tej samej tematyce (np. w innym powiecie) nie powoduje ponownego naliczenia wartości godzinowej. Trenerzy Mobilnej AMO wprowadzają do Extranetu wszystkie prowadzone przez siebie szkolenia, a trenerzy chcący uczestniczyć w szkoleniu i zaliczyć udział w poczet godzin do licencji muszą zapisać się na nie przez portal pzpn24.pzpn.pl. Ich obecność będzie weryfikowana.

Udział w szkoleniach Mobilnej Akademii Młodych Orłów jest bezpłatny.

Aktualny harmonogram szkoleń w województwie opolskim znajdziesz tutaj.