Modernizacja linii kolejowej Opole-Nysa. Jedna trwa, rząd PiS planuje kolejną. Nie brak znaków zapytania wokół inicjatywy

- Centralny Port Komunikacyjny, czyli budowa największego lotniska w tej części Europy, to projekt cywilizacyjny, o charakterze nadrzędnym. Aby umożliwić ludziom sprawny dojazd, konieczne są modernizacje linii kolejowych. Bardzo się cieszę, że na liście zadań priorytetowych, a nie rezerwowych, jak to bywało w przeszłości w przypadku opolskich projektów, znalazła się inicjatywa zmodernizowania linii kolejowej pomiędzy Nysą i Opolem - mówi Marcin Ociepa.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii wskazuje, że zadanie ma być zrealizowane do 2027 roku. Wylicza, że dzięki temu przejazd z Nysy do Opola trwać będzie 25 minut. - Podróż pociągiem z Nysy do Częstochowy ma trwać godzinę i 25 minut, do CPK 2 godz. 45 minut, a do Warszawy 3 godz. 5 min. Z kolei z Opola do Częstochowy przejazd będzie trwał godzinę, do CPK 2 godz. 20 min., a do Warszawy 2 godz. 40 min. - wylicza.

Tym zamiarom towarzyszy jednak wiele znaków zapytania. Nieznany jest zarówno szacunkowy koszt prac, ich szczegółowy zakres, jak i termin opracowania dokumentacji oraz realizacji. Wiadomo tylko, że aby na trasie Opole-Nysa mogły poruszać się pociągi ekspresowe, koniecznie jest zelektryfikowanie linii. Jest prawdopodobne, że konieczne byłoby dobudowanie dodatkowego toru, co z kolei wiązałoby się z wykonaniem nowych nasypów, a także przebudową obiektów inżynieryjnych - mostów, wiaduktów i przejazdów kolejowych.