Morderstwo na Armii Krajowej w Opolu. Mowy końcowe w procesie o głośne zabójstwo na klatce schodowej

Miłosz C. nie mógł się pogodzić z tym, że jego była sympatia związała się właśnie z Amadeuszem. Przed sądem oskarżony przekonywał, że to kompani go "nakręcili", a on wcale nie zamierzał zabić.

23-letni Amadeusz K., jak co dzień, o 5.20 wyszedł do pracy. Trójka napastników zaatakowała go na klatce schodowej. Jednego z nich znał, bo pracowali w jednej firmie.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Miłosz C. zadał swojej ofierze co najmniej siedem ciosów w okolice obojczyka. Po wszystkim wrócił do domu, przebrał się, umył i pojechał do kolegi, z którym pił alkohol i zażywał amfetaminę. Cała trójka piła alkohol również przed zdarzeniem. Miłosz C. był też pod wpływem narkotyków.

Na zaproponowaną przez prokuratora karę 15 lat więzienia nie zgadzał się pełnomocnik matki zabitego 23-latka, który chciał surowszego wyroku.

Oskarżony nie jest osobą, której należy dać szansę, ale osobą, którą trzeba odizolować i to na długie lata - przekonywał mecenas Jacek Ziobrowski. - Wystarczy spojrzeć na jego kartotekę. To jednostka, która pije, narkotyzuje się, kradnie i zabija. Ten człowiek nie używa noża do krojenia chleba.

Obrońca Miłosza Cz. przyznał, że nie jest on aniołem, ale prosił sąd, aby dać mu szansę.

Jego ojciec jest pozbawiony wolności, więc oskarżonego wychowuje matka, która - być może zaślepiona matczyną miłością - wynajmowała adwokatów, by syn nie trafił za kratki, co mogło zrodzić w nim poczucie bezkarności - mówił w mowie końcowej mecenas Jacek Magacz. - W pojęciu mojego klienta motyw nie był błahy. Motywem była kobieta. O kobietę rozpętała się wojna trojańska. To najbardziej istotny moty w dziejach ludzkości.

Obrońcy dwóch pozostałych oskarżonych, którzy byli na miejscu, ale nie zadawali ciosów nożem, chcieli ich uniewinnienia.

Sąd, ze względu na zawiłość sprawy, odroczył ogłoszenie wyroku do wtorku, 8 stycznia.