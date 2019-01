Morsy z Opola nie boją się mrozów. Do wody weszły nawet dzieci! [ZDJĘCIA]

Opolskie morsy przywitały Nowy Rok kąpielami w kamionce Bolko - o północy i w południe [ZDJĘCIA]

Piotr Guzik

Około 40 miłośników morsowania o północy weszło do kamionki Bolko, by rozpocząć 2019 rok od pobudzającej kąpieli. Część z nich zrobiła to samo w południe.