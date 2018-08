Ratusz ogłosił przetarg na remont mostu spacerowego im. Ireny Sendlerowej w Opolu. Pojawi się na nim dodatkowa przestrzeń dla pieszych i rowerzystów.

Temat nie jest nowy. Stowarzyszenie Rowerowe „Piasta” już kilka lat temu zabiegało o rozbudowę wysłużonej przeprawy nad Odrą. Cykliści argumentowali, że istniejąca płyta mostu jest zbyt wąska. Piesi często wchodzą na ścieżkę dla rowerzystów, przez co rowerzyści muszą ich często wymijać.Wszystko wskazuje na to, że cykliści w końcu doczekają się zmian. Most, którego patronką w tym roku została Irena Sendlerowa, ma być bowiem rozbudowany.Plan zakłada, że istniejąca płyta przeprawy będzie wymieniona. Ułożona będzie na niej nowa warstwa bitumiczna, a całość ma być udostępniona wyłącznie rowerzystom. Dla pieszych wybudowane będą zupełnie nowe chodniki, które pojawią się po obu stronach stronach mostu. Trakty te mają mieć nawierzchnię z żywicy epoksydowej.Urząd miasta ma nadzieję wyłonić wykonawcę jesienią. Prace na moście im. Sendlerowej mają się zakończyć do połowy czerwca przyszłego roku. Wszystko dlatego, że zakres robór przewiduje znaczną ingerencję w istniejącą konstrukcję przeprawy.Podczas trwania robót przewidziane są ograniczenia w ruchu pieszym i rowerowym. Przejście przeprawą będzie wtedy zwężane. Wyjątkiem mają być weekendy, kiedy więcej osób odwiedza Wyspę Bolko.